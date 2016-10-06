خبراء أمميون:قافلة المساعدات الإنسانية بحلب استهدفت جوا

أكد خبراء في الأمم المتحدة أن قافلة المساعدات التي تعرضت للهجوم قرب حلب في سبتمبر الماضي، استهدفت جوا وليس بقذائف أرضية، كما حاول النظام السوري وروسيا أن يروجا، وذلك استنادا إلى صور للأقمار الصناعية، وبعد تحليل الآثار التي خلفها ذلك الهجوم.

تفاصيل جديدة حول الهجوم الذي تعرضت له قافلة المساعدات الإنسانية في ريف حلب سبتمبر الماضي، كشفت عنها الأمم المتحدة، والتي نشرت صورا التقطتها الأقمار الصناعية، تحمل أدلة واضحة على طبيعة الهجوم والجهة المسؤولة عنه.

الصور التي نشرت تثبت بحسب الأمم المتحدة أن الهجوم نجم عن قصف جوي، وهو ما حاول النظام السوري وروسيا إنكاره، عبر الادعاء بأنه كان قصفا أرضيا، وإلصاقه بقوى معارضة للنظام.

حيث يؤكد خبراء الأمم المتحدة بعد تحليل الصور الملتقطة والآثار التي خلفها القصف، أنه بلا شك كان نتيجة لغارة جوية.

وكانت المعارضة السورية قد أكدت حيازتها لأدلة تثبت مسؤولية روسيا والنظام السوري عن تلك الغارة، كما أن الولايات المتحدة قد أشارت إلى تحليق مقاتلتين روسيتين في الأجواء، حين تم الاستهداف، إلا أن موسكو نفت تلك الادعاءات.

الأمم المتحدة نشرت صورا أخرى التقطت من الفضاء، تظهر حجم الدمار الهائل الذي تعرضت له مناطق سكنية في مدينة وريف حلب، خلال أيام فقط، حيث سويت منازل بأكملها على الأرض ما بين 18 من سبتمبر و25 منه أي بعد انهيار الهدنة.

يأتي هذا قبل أسبوعين من إصدار معهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث، تقريرا مفصلا حول الدمار الذي طال البنى التحتية في حلب اعتمادا على صور الأقمار الصناعية.