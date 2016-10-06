واشنطن:اتصال كيري ولافروف ليس تراجعا عن تعليق المباحثات

أجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي سيرغي لافروف للتباحث في الأزمة السورية.

ونفى مسؤولون أميركيون أن يكون هذا الاتصال يمثل تراجعا من قبل واشنطن عن موقفها إزاء موسكو، مشددين على أن المباحثاتِ الثنائيةَ بشأن سوريا لا تزال معلقة.

ومن جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن الاتصالات لا تزال قائمةً بين موسكو وواشنطن رغم تعليق المحادثات الثنائية بشأن الهدنة.

وفي الأثناء كشف وزير الخارجية الفرنسية جون مارك ايرولت عشية لقائه المسؤولين الروس في موسكو أنه سيبلغهم بأن الوضع في حلب بات غير مقبول تماما ولا يجب أن يتواصل.