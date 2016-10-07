داعش يبدي مقاومة شرسة مع اقتراب الجيش الحر من بلدة دابق

قال قيادي في الجيش السوري الحر إن الفصائل المشاركة في عملية درع الفرات تتوقع مقاومة شديدة من تنظيم داعش قرب قرية دابق شمال البلاد، لما تمثله من أهمية رمزية كبيرة للتنظيم ..

و كان مقاتلو الجيش الحر قد سيطروا بدعم من تركيا على قرية تركمان بارح على بعد ستة كيلومترات إلى الشرق من دابق ..

فداعش الذي طالما استندت دعايته الفكرية على دابق بوصفها معركة كبرى في نهاية الزمان بين جيوش المسلمين وخصومهم، وبهذا الفكر يستميت في الدفاع عنها بعد أن سيطر عليها في أغسطس عام 2014 وسمى مجلته الإنجليزية باسمها ..

ومنذ أن بدأ الجيش الحر عمليته "درع الفرات " أرسل التنظيم المزيد من التعزيزات إلى دابق ووضع المزيد من الألغام وأعد العربات الانتحارية للدفاع عنها ..

مسؤولون في فصائل الجيش الحر ذكروا أن مقاومة التنظيم تشتد أكثر كلما اقتربوا من دابق .. وأشاروا إلى أن داعش وضع مئات المقاتلين في المنطقة بمن فيهم قواته الخاصة استعدادا للمواجهة ..

