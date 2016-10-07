واشنطن تلوح بعقوبات على روسيا والأسد خارج مجلس الأمن

تدرس واشنطن خيارات عديدة حيال الأزمة السورية، بينها عقوبات خارج مجلس الأمن ضد روسيا والنظام السوري وحلفائهما.. بينما تواصل موسكو حشد مزيد من ترسانتها الحربية، تحسبا لضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري.. يحدث هذا بينما يعقد مجلس الأمن اليوم الجمعة، جلسة طارئة حول سوريا بدعوة من روسيا.

ولم واشنطن لم تسحب الخيار العسكري من خياراتها في سوريا، وذلك بالرغم من التهديد الروسي شديد اللهجة من مغبة اي ضربة توجهها واشنطن لنظام الاسد، في وقت ما زال الاخير متفرغا لصبّ حمم نيرانه على حلب المنكوبة.

ياتي ذلك بعد ان قالت موسكو ان اي ضربة اميركية للنظام السوري تضع قواتها على الارض في موقع المواجهة، فيما انظمتها الصاروخية المتطورة في سوريا ستتصدى للهجمات الاميركية، وذلك في تصعيد جديد للغة التخاطب بين اكبر قوتين عسكريتين في العالم بسبب سوريا.

البيت الأبيض بدوره، لوّح بإمكانية فرض عقوبات على روسيا والنظام السوري وحلفائهما، خارج مجلس الأمن، بسبب عقبة الفيتو الروسي الذي قد يمنع أية مبادرة من هذا النوع داخل الهيئة الأممية.

يأتي ذلك فيما يعقد مجلس الامن اليوم جلسة طارئة حول سوريا بدعوة من روسيا نفسها، فيما يفترض ان يتوجه المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا الى المجلس ليجدد تحذيره من تحويل حلب إلى مقبرة بسبب قصف النظام روسيا، حلب التي قد يسوى قسمها الشرقي تماما بالارض في غضون ثلاثة اشهر اذا ما استمر القتال على نفس الوتيرة.

مواجهة الدب الروسي لمجلس الأمن تأتي في وقت تتابع فرنسا مساعيها لتمرير مشروع قرارها لوقف النار .. لكن اللغة مختلفة تماما في الساحة السورية، حيث واصلت موسكو نقل المزيد من الترسانة البحرية والصاروخية.

