29 قتيلا من عناصر الجيش الحر في تفجير أطمة بإدلب

قتل 29 شخصا معظمهم من عناصر الجيش السوري الحر في تفجير تبناه تنظيم داعش استهدف معبر اطمة الحدودي مع تركيا بريف ادلب فيما أكدت مصادر معارضة سقوط قادة عسكريين ومدنيين في صفوف المعارضة استهدفهم هذا التفجير.

ومن بين القتلى خالد السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى في حلب، ومحمد الفرج الذي يشغل منصب النائب العام في مجلس القضاء الأعلى، إضافة إلى هشام خليفة أحد أبرز القادة العسكريين في حركة أحرار الشام بإدلب، إضافة إلى نحو 20 عنصرا من مقاتلي المعارضة .

تم التفجير تم قرب معبر اطمة في مطعم يرتاده عناصر الجيش الحر خلال فترة استراحتهم .. وفقا للمعلومات المتوافرة فإن عنصرا من تنظيم داعش تمكن من زرع عبوة ناسفة وفجرها عن بعد.

يأتي التفجير بعد أقل من شهرين على هجوم آخر تعرضت له أطمة في 14 من أغسطس الماضي حين استهدف تنظيم بعبوات ناسفة حافلة عسكرية للجيش الحر ما أسفر عن مقتل 35 مقاتلا دفعة واحدة.

