مشروعا قرارين روسي وفرنسي حول حلب على طاولة مجلس الأمن

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، على مشروع قرار روسي وآخر فرنسي بشأن الهدنة في مدينة حلب.

ووفق مصادر في نيويورك لن يتطرق مشروع القرار الروسي لحظر الطلعات الجوية العسكرية في الأجواء السورية التي يطالب بها مشروع القرار الفرنسي.

وقال دبلوماسيون إن دول المجلس الخمس عشرة ستتخذ قرارها حيال المشروع الروسي مباشرة بعد التصويت على مشروع القرار الفرنسي الداعي إلى وقف القصف الجوي على المدينة.

وتحتكر روسيا الأزمة والحل في سوريا، حيث أعلنت موسكو على لسان مندوبها في الأمم المتحدة اعتراضها على مشروع القرار الفرنسي بشأن الوضع في حلب. وطرحت في الوقت نفسه مشروع قرار جديد، ينظر فيه اليوم مجلس الأمن.

في غضون ذلك دعا جون كيري للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها النظامان السوري والروسي، بقصفه مستشفيات في حلب.

وكشفت مصادر دبلوماسية، النزعة الروسية بإبقاء اللعبة مغلقة في سوريا بين موسكو وواشنطن، رغم فشلها لحد الآن. مع رفض تام لإشراك أوروبا في الرقابة على الهدنة، كما ينص على ذلك المشروع الفرنسي.

وأبدت موسكو المتحفظة على المسعى الفرنسي رفضها أيضا لفكرة فرض عقوبات في حال عدم التزام أي طرف سوري بالهدنة، لأن ذلك قد يفتح الباب برأي الروس، على عقوبات اقتصادية ضد نظام الأسد.

في السياق ذاته، طالب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بتحقيق حول ارتكاب النظام السوري وحليفه الروسي، جرائم حرب، بعدما جرى قصف مستشفى في حلب، وأوقع عشرات القتلى والجرحى.

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