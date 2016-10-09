روسيا تستخدم الفيتو للمرة الخامسة حول سوريا



استخدمت روسيا حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الفرنسي في مجلس الامن حول الهدنة في حلب. ويعد الفيتو هو الخامس من نوعه لموسكو حول الأزمة السورية.

في المقابل رفض مجلس الأمن أيضا بأغلبية أعضائه مشروع القرار الذي تتبناه روسيا حول سوريا.

والجدير بالذكر أن مشروع القرار الفرنسي الإسباني يطالب بوقف الغارات الجوية والطلعات الحربية فوق مدينة حلب.

هجوم بريطاني لاذع

وبعيد اجهاض روسيا لمشروع القرار الفرنسي، شن مندوب بريطانيا الدائم في الأمم المتحدة هجوما لاذعا على روسيا، معتبرا جلسة مجلس الأمن مناسبة حزينة. وأضاف أن الفيتو الروسي يمثل "العار" الذي نعلمه بشأن أعمال روسيا. وأضاف متوجهاً بكلامه للمندوب الروسي: "لا أستطيع أن أشكرك على الفيتو". وأردف متابعاً:" على مجلس الأمن أن ينهي المهزلة التي تجري."

وقال:" في العادة أستهل بياناتي بكلمة شكر لك سيدي الرئيس لكني اليوم لايمكن أن أشكرك .. اليوم لايمكنني أن أشكرك فقد رأينا للمرة الخامسة تستخدم روسيا حق النقض الفيتو بعد خمس سنوات من الصراع في سوريا استخدمتم الفيتو لتوقفوا المجلس من خلق الوحدة التى يحتاج إليها لاعطاء بارقة أمل للشعب السوري للخلاص من المعاناة ... إنه فيتو مرة أخرى .... هذا الفيتو قد قلل من احترام مجلس الأمن في عيون العالم، لا أستطيع أن اوجه لك الشكر على ذلك .. آلاف النساء والأطفال والرجال محتجزون في حلب وهم لن يشكروكم أيضا يتألمون في هذه الليلة أيضا وليس لديهم أمل أن يشهدوا صباح يوم جديد. لقد قمتم بالتعاون مع النظام السوري لكي تقتلوا من يرغب بحل ومستقبل سلمي، إن روسيا غير ملتزمة بمسؤولياتها."

فرنسا: لن نستسلم

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت إن رفض مشروع القرار الفرنسي سيعني مزيدا من القتل والتهجير والنزوح للسوريين مؤكدا عدم استسلام بلاده للوضع القائم في حلب

وقال:" اذا تم رفض مشروع القرار الفرنسي فماذا سيبقى ..سيكون هناك مزيد من القتلى والنازحين واللاجئين ولا يجب أن نستسلم او نقبل الوضع الحالي لانه سيتوجب علينا بعدها معايشة تبعاته المأساوية



وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن نظام الأسد يعمد الى استهداف المشافي ومياه الشرب في حلب وإنه يسعى لارتكاب جرائم تطهير عرقي ، مؤكداً أن مايجري في حلب تكرار لجرائم الحرب التي وقعت سابقاً.

وأضاف أنه على مجلس الأمن أن يتخذ اجراءات فورية وحاسمة لكبح جماح النظام السوري وداعميه والمطالبة بالسماح بوصول المساعدات الانسانية للمحاصرين في حلب.

