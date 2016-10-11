ألمانيا: السوري المشتبه به خطط لضرب مطار في برلين

أعلنت الاستخبارات الألمانية أن اللاجىء السوري الذي ُاعتقل بشبهة تدبير اعتداء ارهابي في المانيا خطط لاستهداف أحد مطارات العاصمة برلين.



وقال مدير الاستخبارات الداخلية إنه تم التأكدُ من معلوماتٍ استخباريةٍ عن نيةِ المشتبه به والبالغ من العمر إثنين وعشرين عاما تنفيذ هجوم في مطار في برلين، مشيرا إلى أن المعلوماتِ الاوليةَ وردت الى السلطات بداية سبتمبر الماضي فيما صدرالامر باعتقاله بعد اقدامه على شراء الغراءِ اللاصقِ الساخن الذي ُيعتبر المادةَ الكيميائية الاخيرةَ اللازمة لصنعِ قنبلة.

