انتشال جثث أطفال ونساء من بحر خاضع للنظام السوري

أعلنت موسكو بأن السفن التابعة للبحرية الروسية انتشلت من البحر جثثا لمدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

وفيما قالت وكالة "نوفوستي" أن من تسميهم بـ"الإرهابيين" هم وراء قتل المدنيين الذين تم انتشالهم إلا أنّ الساحل السوري بكامله وفق المعطيات والوقائع هو تحت سيطرة النظام وموسكو فيما تنتشر قبالته البوارج الحربية الروسية.

وبحسب الإعلام الروسي فإنها ليست المرة الأولى التي يتم انتشال مدنيين فيها حيث أنه في المرة الأخيرة، تم سحب أكثر من عشر جثث، على بعد يقارب مئتي ميل من شمال طرطوس، ولم يكن على جثثهم آثارا لإطلاق نار، وتم قتلهم بسلاح أبيض بحسب الإعلام الروسي.

يأتي هذا الإعلان مترافقا مع تأكيد نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف أن موسكو تعتزم تحويل منشأتها العسكرية في مدينة طرطوس إلى قاعدة عسكرية دائمة.

وستشكل هذه المنشاة اول قاعدة بحرية روسية في سوريا، فيما أوضح مصدر عسكري سوري منشق خدم سابقاً في قاعدة طرطوس البحرية ان ميناء طرطوس هو تجاري والجزء الشمالي منه فقط هو ميناء عسكري.



وأكد هذا المصدر ان روسيا لا تمتلك في مياه طرطوس سوى ورشة صغيرة عائمة ترسو على الرصيف الشمالي للميناء الحربي، اما براً فهناك مشفى ميداني يتسع لحدود 25 سريرومهبط للحوامات إلا ان هذه القاعدة البحرية ليست موطئ القدم الوحيد للروس في سوريا.



فروسيا تمتلك كذلك قاعدة جوية واحدة في سوريا وهي قاعدة حميميم هذه القاعدة كانت سابقاً مطاراً مدنيا يضم جناحا صغيرا للحوامات البحرية العسكرية إلا ان الروس اوقفوا المطار المدني وانتقلت طائرات النظام الى مهبط سطامو القريب من القرداحة.

وبحسب المصدر فإن الروس يستخدمون مع قوات النظام مطارات اخرى كمطار الضمير في دمشق ومطار حماه العسكري ومطاري الشعيرات T4 على طريق حمص تدمر.

أما برياً فالروس وقبل تدخلهم مباشرة في الحرب في سوريا كانوا يملكون مركزاً للتنصت والتشويش والإستطلاع في القابون أما بعد تدخلهم منذ اكثر من عام باتوا يملكون ثكنات في حميميم والكلية البحرية ومركز الصنوبر في اللاذقية إضافة الى مركز صلفة في جبل الأكراد، وهم وفق المصدر العسكري متواجدون ايضاً في القاعدة العسكرية في طرطوس ومعسكر مصياف القريب من طرطوس.

إضافة الى تواجدهم في معسكر ابن الهيثم في حمص ونادي الفروسية في حماه وسهل الغاب وقلعة فخر الدين والمتحف في تدمر.

