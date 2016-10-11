بوتين: نتفق مع تركيا على ضرورة وصول المساعدات لحلب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أهمية توصيل المساعدات إلى مدينة حلب وعلى ضرورة الاسراع في ايجاد تسوية سياسية.

هذا وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه بحث الصراع في سوريا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بما في ذلك العمليات العسكرية التركية هناك (عملية درع الفرات) والحاجة للتعاون من أجل توصيل المساعدات لحلب.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع في اسطنبول، إنه "واثق من أن تطبيع العلاقات مع روسيا- التي توترت بعد أن أسقطت تركيا طائرة حربية روسية العام الماضي- سيكون سريعاً".

في الأثناء شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار لمأساوية الوضع الذي آلت اليه حلب.



