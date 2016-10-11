قلق قبلي من تصفية قيادات بحجة تفجير صنعاء

تسود مخاوف من اقدام الميليشيات بتصفية عدد من القيادات والزعامات القبلية بإخفاء مصيرهم مع تفجير صنعاء..

فقد أفادت مصادر يمنية باحتشاد عشرات المسلحين من قبائل الحيمة أمام منزل مدير أمن محافظة البيضاء في العاصمة صنعاء، للمطالبة بالكشف عن مصيره .

وأضافت المصادر بأن قبائل الحيمة يتهمون الحوثيين بالتحفظ على مصير العميد عبد العزيز العجلي، مهددين باتخاذ اجراءات تصعيدية، في حال لم يتم الكشف عن مصيره.

وذكرت المصادر أن الحوثيين يرفضون حتى اللحظة الكشف عن مصير مدير أمن البيضاء، مكتفين بالقول إنهم في مكان آمن فقط.

وتزداد مخاوف أهالي عدد من المسؤولين والشخصيات التي حضرت عزاء "آل الرويشان" من أقدام المتمردين الحوثيين، على تصفية ذويهم، كما صفوا قائد قوات الاحتياط اللواء الجايفي.

هذا ومنعت قبائل ورجال خولان الطيال جرافات ميليشيات الحوثي من رفع حطام انفجار العزاء وطمس المخلفات، بحسب مصادر للحدث وهي القبائل التي تنتمي إليها قبيلة آل الرويشان، أصحاب العزاء. فقد كان العزاء مقاما لوالد جلال ال رويشان، وزير داخلية الإنقلابيين.



وبحسب الأنباء فإن القيادي العسكري في جماعة الحوثيين خالد الماروي، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، هو من وجه الميليشيات بمحو كل أثار مجزرة الصالة الكبرى.

وقد سقط العشرات بين قتيل وجريح من القادة العسكريين والسياسيين لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح جراء انفجار وقع في إحدى أكبر الصالات في العاصمة اليمنية السبت.

وأشارت مصادر قناة "الحدث" إلى أن عدد القتلى تجاوز الثمانين قتيلاً، من بينهم عبدالقادر هلال، أمين العاصمة صنعاء والقيادي في حزب المخلوع، إضافة للقيادي الحوثي مبارك المشن الزايدي، عضو المكتب السياسي للانقلابيين، وعدد كبير من مرافقي القيادات الانقلابية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن قد نفى تنفيذ أي طلعات جوية في مكان التفجير الذي وقع في صنعاء، داعيا إلى التفكير بأسباب أخرى تقف وراء التفجير.

وذكرت قيادة التحالف أنه سيتم إجراء تحقيق بشكل فوري من قيادة قوات التحالف وبمشاركة خبراء من الولايات المتحدة الأميركية، والذين تمت الاستعانة بهم في تحقيقات سابقة، وسوف يتم تزويد فريق التحقيق بما لدى قوات التحالف من بيانات ومعلومات تتعلق بالعمليات العسكرية المنفذة في ذلك اليوم وفي منطقة الحادث والمناطق المحيطة بها، وستعلن النتائج فور انتهاء التحقيق.

سياسياً دعا المبعوث الدولي إلى اليمن أسماعيل ولد الشيخ كل الأطراف إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بأسرع وقت ممكن داعيا المجتمع الدولي إلى الدفع في هذا الإتجاه.

جاء هذا خلال مؤتمر صحافي عقده في باريس مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، قال فيه "لابد من ايجاد حل سياسي سريع ودائم للازمة اليمنية أدعو كل الأطراف في اليمن لوقف كل الاعمال العدائية وأدعو السلطات اليمنية أيضا .. كلنا نشعر بأن هذه الهجمات أوقفت كل المسار السياسي الذي بدأناه في الكويت في الفترة الأخيرة والان أدعو كل الأطراف للعودة إلى هذه المشاورات باسرع وقت ممكن لانقاذ اليمن" ..



