اجتماعان دوليان حول سوريا في لندن ولوزان

ينتظر الملف السوري مزيداً من الحراك الدبلوماسي في نهاية الأسبوع الحالي، إذ يعقد اجتماعان دوليان لبحث الوضع السوري في كل من لوزان ولندن. فقد أعلنت الخارجية الأمريكية عن اجتماع دولي يعقد في لندن الأحد المقبل لبحث الملف السوري، فيما قالت الخارجية الروسية إن وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأميركي جون كيري سيلتقيان مسؤولين من دول إقليمية السبت في لوزان بسويسرا.

وعلمت الحدث إن الدعوات لاجتماع لوزان وجهت للسعودية وتركيا وقطر وإيران وإن بعض هذه الدول لم تؤكد حضورها بعد.

ويأتي هذا التحرك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التصويت على مشروع قرار فرنسي يدعو إلى وقف اطلاق النار في سوريا لا سيما حلب إثر الفيتو الروسي، كذلك فشل روسيا في جمع أكثر من 4 أصوات لتمرير مشروع قرار كانت قد تقدمت به ايضاً حول سوريا.

