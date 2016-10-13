بوتين: الغرب مسؤول عن الحرب في سوريا وتغذية التطرف

اعتبر الرئيس الروسي فلادمير بوتين الاتهامات الأميركية والفرنسية لبلاده بارتكاب جرائم حرب في سوريا مجرد كلام ورطانة خطابية.

وقال بوتين خلال مقابلة تلفزيونية فرنسية إن الغرب مسؤول عن الحرب الدائرة في سوريا، ومواقفه منها تغذي التطرف.

كما اتهم بوتين باريس بالتصعيد ضد بلاده. وفي ما خص الولايات المتحدة، اعتبر أن إجراء حوار مع الإدارة الأميركية الحالية بات مستحيلاً.

فيما وصفت الخارجية الروسية وزير الخارجية البريطاني بأن لديه خوف هستيري من روسيا، وذلك رداً على مواقف الأخير تجاه موسكو لاسيما وصفها بأنها تخاطر بأن تصبح دولة مارقة. ودعوته للتظاهر أمام السفارة الروسية احتجاجاً على سياسة موسكو في سوريا.

