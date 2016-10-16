داعش يخسر "شعاره المعنوي" في دابق

أعلن الجيش الحر في ساعة مبكرة من صباح الأحد طرد داعش من دابق وصوران وحوار النهر شمال سوريا، وهي قرى بالقرب من الحدود مع تركيا، عقب اشتباكات عنيفة.

وتم الإعلان عن معركة استعادة دابق السبت 15 أكتوبر، حيث أعلن قائد من المعارضة المسلحة أن الجيش الحر، مدعوماً من تركيا، بدأ هجوما على قرية دابق في شمال غرب سوريا لاستعادتها من "داعش".

وتزامن الهجوم على دابق مع هجوم على بلدة صوران إعزاز ومحيطها. وبدأ الهجوم بقصف مكثف من قبل الفصائل على بلدة دابق وبلدة صوران ومحيطها والتي تقع بريف حلب الشمالي الشرقي.

وبعد سيطرة الفصائل على دابق وصوران ومحيطها أصبح بإمكانها التوسع بنطاق سيطرتها في ريف حلب الشمالي الشرقي.

ولـ"دابق" أهمية رمزية ومعنوبة للتنظيم الذي نشر هناك نحو 1200 من مقاتليه، بعضهم قام التنظيم بسحبهم من جبهات حمص وجبهات مع قوات سوريا الديمقراطية، وأرسلهم إلى جبهة دابق، ومن ضمنهم نحو 1000 مقاتل استقدمهم التنظيم من خارج سوريا، وقدموا إلى الرقة ومن ثم توجهوا إلى دابق التي تشهد القرى القريبة منها عمليات كر وفر بين الفصائل المدعمة بالدبابات والطائرات التركية من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى.