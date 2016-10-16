روسيا ترسل حاملة طائرات وسفنًا حربية إلى سواحل سوريا

توجهت حاملة الطائرات الروسية اميرال كوزنتسوف برفقة سفينة "بيوتر فيكلي" الحربية والمدمرة "فايس اميرال كولاكوف" وسفن ضخمة مضادة للغواصات إلى مياه المتوسط لتعزيز القدرات البحرية الروسية التي تدعم حملة القصف في سوريا، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الروسية السبت.

وأضافت الوزراة أن السفن تهدف إلى حماية الملاحة البحرية و"الرد على أي شكل من أشكال التهديدات ومن بينها القرصنة والإرهاب الدولي".

ويأتي إرسال حاملة الطائرات إلى منطقة المتوسط بعد أسابيع من إعلان وزير الدفاع سيرغي شويغو نية موسكو تعزيز قدرات القوات البحرية الروسية في المنطقة.

