كيري: مباحثات لوزان بشأن سوريا تضمنت "أفكارا جديدة"

أخفقت المحادثات التي عقدها وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشأن سوريا، في التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن استراتيجية عامة لإنهاء الأزمة السورية. واستضاف كيري نظيره الروسي سيرجي لافروف مع سبعة وزراء خارجية دول من المنطقة وهي إيران والعراق والسعودية وتركيا وقطر والأردن ومصر في لوزان السبت، بعد ثلاثة أسابيع من إخفاق وقف لإطلاق النار كانا توصلا إليه بشق الأنفس واعتبره الكثيرون آخر أمل للسلام هذا العام.

وقال كيري:" إن عددا من الوزراء المشاركين في الاجتماع قدموا أفكارا جديدة"، آملا أن تسفر عن تشكيل بعض المنهجيات المختلفة، لكن لم يصدر عن الاجتماع بيان مشترك أو رؤية مشتركة عن كيفية التحرك إلى الأمام. وأوضح أن المباحثات التي استمرت أكثر من أربع ساعات تخللها "تبادل واسع للأفكار" رغم "التوتر" وقد توافقت الأطراف على مواصلة الجهود لإحياء الهدنة.

وكان وزيرا الخارجية الأميركي والروسي، سيرغي لافروف، قد أجريا محادثات مباشرة السبت لأول مرة منذ أن أوقفت واشنطن جهودها الثنائية مع موسكو لإحلال السلام في سوريا.

والتقى الوزيران في فندق في لوزان قبل أن يشاركا في الاجتماع مع وزراء خارجية السعودية والأردن وتركيا ومصر وقطر وإيران والعراق، علاوة على مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا.

