القصف الجوي الروسي يتمدد.. حلب وإدلب وحمص

قصف الطيران الحربي الروسي، الأبنية السكنية في أحياء متفرقة من مدينة حلب وريفها الغربي، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة بين المعارضة السورية وقوات النظام.

وتستمر الغارات المكثفة مستهدفة حلب ومحيط ريفها فيما تدوراشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمقاتلين من الفصائل السورية ، فالقصف الجوي الروسي إستهدف حي السكري وتسبب في قتل وجرح عدد من المدنيين، نقلوا الى المشافي الميدانية وإمتد القصف ليطال أحياء (الانصاري، الإنذارات، صلاح الدين ، هنانو، وبستان القصر)، بالتزامن مع اشتباكات متقطعة بين المعارضة السورية وقوات النظام على أطراف حي الشيخ سعيد جنوب حلب .

واتسعت دائرة القصف والغارات الجوية إتسعت لتشمل بلدات (قبتان الجبل، عنجارة، وكفرناها) بريف حلب الغربي .

وأحبط مقاتلو المعارضة السورية هجوماً واسعاُ لقوات النظام والميليشيات الموالية له على جبهتيّ ( ميسلون، وقسطل حرامي) في حلب القديمة، ودارت اشتباكات عنيفة بين الجانبين ، أسفرت عن مقتل أربعة من عناصر النظام .

ولم يكن ريف إدلب في منأى عن تعرضه للقصف الذي خلف دماراً كبيراً في ممتلكات المدنيين وإصابة عدد منهم في مدن سراقب ومعرة النعمان وبداما ، دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا، في حين، جددت قوات النظام قصفها الصاروخي والمدفعي على بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي .

ريف حمص الشمالي الذي يعاني من حصار تفرضه قوات النظام والميليشيات الموالية له منذ أكثر من ثلاثة أعوام، كان هدفا لغارات جوية وقصف ممدفعي مكثف ماأدى إلى مقتل ستة مدنيين وإصابة العشرات .

