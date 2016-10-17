بعد استعادة دابق.. الجيش الحر يتجه إلى "الباب"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو ان الفصائل السورية المسلحة المدعومة من تركيا ستتقدم نحو مدينة الباب بعد سيطرتها على بلدة دابق التي كان يسيطر عليها داعش بالكامل .

وزير الدفاع التركي فكري ايشيق قال أن عملية درع الفرات تمكنت حتى الآن من استعادة السيطرة على منطقة حدودية بطول تسعين كيلومترا وعمق عشرين كيلومترا من قبضة التنظيم.

وقال ايشيق ان بلاده عازمة على إقامة منطقة آمنة بطول 90 كيلومترًا، وعمق 45 كيلومترًا، وأنه لم يعد من السهل بعد الآن إطلاق الصواريخ نحو تركيا إنطلاقًا من الأراضي السورية. .

