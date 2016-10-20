حلب.. خروقات بعد ساعات قليلة من بدء الهدنة

أطلقت طلقات نارية صباح الخميس عند أحد المعابر بين شطري مدينة حلب السورية، المحددة في الهدنة الروسية، بعد وقت قصير من دخولها حيز التنفيذ، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد مصور لفرانس برس من الجهة الغربية من معبر بستان القصر سماع طلقات نارية. واتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) المعارضة بخرق الهدنة.

ويأتي ذلك بعد دخول الهدنة الانسانية التي اعلنتها روسيا من جانب واحد في حلب عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (05,00 ت غ)، بهدف فتح الطريق أمام إجلاء مدنيين ومقاتلين راغبين بمغادرة الاحياء الشرقية المحاصرة من قوات النظام عبر ثمانية ممرات، اثنان منها للمقاتلين، هما طريق الكاستيلو شمال حلب وسوق الهال في وسط المدينة.

ويفترض ان يكون معبر بستان القصر أحد الممرات المخصصة لعبور المدنيين.

وبعد حوالى شهر على هجوم لقوات النظام على الاحياء الشرقية ترافق مع غارات جوية روسية وسورية كثيفة أوقعت مئات القتلى، توقفت الغارات منذ صباح الثلاثاء بعد اعلان موسكو عن الهدنة.

واعلن الجيش السوري بدوره مساء الاربعاء ان الهدنة الانسانية ستطبق على مدى ثلاثة ايام لثماني ساعات يوميا بدءا من صباح الخميس.