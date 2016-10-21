واشنطن تدرج قياديا بحزب الله في قائمة الإرهاب الأجنبي

أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، القياديَ في ميليشيات حزب الله اللبنانية "هيثم علي الطَبطبائي"، إلى القائمة الخاصة للإرهاب الأجنبي.

وبحسب البيان فإن الطبطبائي، عمل في سوريا، كما توجد تقارير عن تواجده في اليمن، ضمن عمليات ميليشيات حزب الله التي تسعى إلى زعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأميركية أن هذا التصنيف يفرض عقوبات على الأجانب الذين قد يشكلون تهديدا لأمن الولايات المتحدة أو سياستها الخارجية.

وتشمل العقوباتُ مُصادرةَ أموالِ وممتلكات الطبطبائي، الواقعة داخل الولايات المتحدة أو ضمن رقعة صلاحياتها، وتمنع أية مؤسسة على الأراضي الأمريكية من دعمه أو إجراء أي تبادل مالي معه.

