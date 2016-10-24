مصدر فرنسي: مئات الدواعش انتقلوا من سوريا للموصل

أفاد مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي الاثنين أن "بضع مئات" من عناصر داعش وصلوا في الأيام الأخيرة إلى الموصل آتين من سوريا.

وأوضح المصدر "ما لاحظناه حالياً هو انتقال مقاتلين من سوريا إلى العراق وليس العكس" متحدثاً عن "بضع مئات من المقاتلين" تحركوا في الأيام الأخيرة.

واعتبر المصدر أن "هناك احتمالاً لسيناريو تحاول فيه داعش المقاومة قدر الإمكان"، للحملة العسكرية على الموصل.

ويجتمع 13 وزير دفاع من الدول الأعضاء في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، الثلاثاء في باريس لبحث الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.

وقال المصدر الفرنسي "لا نعرف كيف سترد داعش. هناك فرضيات عديدة من محاولة الفرار للانتشار في أماكن أخرى، إلى المواجهة حتى الموت في الموصل للتسبب بأقصى ما يمكن من خسائر للقوات العراقية".

وتشير تقديرات غربية إلى وجود ما بين خمسة آلاف وستة آلاف مسلح في الموصل.

وقال مقربون من وزير الدفاع الفرنسي "يجب الحد من مخاطر فرار جماعي من الموصل إلى الرقة" معقل التنظيم في سوريا.