حلب.. لوم أممي لكل الأطراف على فشل الإجلاء

ألغت الأمم المتحدة ألغت خططها لإجلاء مرضى من منطقة شرق حلب المحاصرة والخاضعة لسيطرة المعارضة بعدما كانت تأمل في تنفيذها خلال هدنة استمرت ثلاثة أيام الأسبوع الماضي وانتهت السبت الماضي، ملقية باللائمة في فشل جهودها على كل أطراف الصراع.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين في بيان أمس الاثنين إن عمليات "الإجلاء أعاقتها عوامل عدة من بينها التأخيرات في تسلم الموافقات الضرورية من السلطات المحلية في شرق حلب والظروف التي فرضتها الجماعات المسلحة المعارضة ورفض النظام السوري السماح بدخول الإمدادات الطبية والمساعدات إلى الجزء الشرقي من حلب."

وأضاف أوبراين:" أنه لم تنفذ أي عمليات إجلاء للمصابين أو عائلاتهم خلال وقف إطلاق النار الذي امتد لثلاثة أيام وأعلنته روسيا من جانب واحد الأسبوع الماضي وانتهى يوم السبت باستئناف الضربات الجوية واحتدام القتال على الأرض."

وقال "أنا غاضب من أن يكون مصير المدنيين الضعفاء -المرضىوالمصابين والأطفال والمسنين- بلا رحمة في أيدي أطراف لا تزال تفشل ودون خجل في أن تسمو بهم فوق مصالح سياسية وعسكرية ضيقة."

ولم تنجح الأمم المتحدة في دخول شرق حلب منذ أن وضعت قوات النظام السوري وقوات موالية لها شرق حلب تحت الحصار في يوليو الماضي.