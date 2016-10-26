بريطانيا تعتزم استئناف تدريب المعارضة المعتدلة

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها استئناف تدريب المعارضة السورية المعتدلة لمكافحة تنظيم داعش.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني "مايكل فالون"، في تصريح صحفي بالعاصمة الفرنسية باريس قبل مشاركته في اجتماع حول مكافحة داعش، أن بلاده ستنشر 20 موظفًا عسكريًا بريطانيًا في مناطق مختلفة خارج سوريا ،مهمتهم تدريب مجموعات معارضة معتدلة في إطار مكافحة تنظيم داعش".

إلى ذلك ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها، أنها ستدرب مجموعات المعارضة السورية المعتدلة حول التكتيكات العسكرية الأساسية، وإدارة القيادة، والتعامل مع المواد المتفجرة. وأشارت الوزارة إلى أن القرار اُتخذ بناءًا على طلب واشنطن.

ولفتت إلى أن المتطوعين في المعارضة المعتدلة سيخضعون لمراجعة أمنية قبل وخلال وبعد انتهاء التدريب، وسيتلقون تدريبًا يتوافق مع قانون الدولي للحرب.

