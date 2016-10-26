حلف الناتو يطالب روسيا بوقف عدوانها على سوريا

طالب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ، روسيا بوقف عدوانها في سوريا والسماح ببدء العمليات الإنسانية.

وقال إن الحلف سيناقش الأنشطة العسكرية الروسية الأخيرة، فضلا عن نشرها لمنظومة صواريخ اسكندر، إلى جانب تعزيز القدرات الدفاعية للحلف.

واوضح إن مجموعة بحرية قتالية روسية يعتقد أنها تتجه إلى سوريا يمكن أن تستغل في استهداف المدنيين في حلب المحاصرة.

وأضاف "قد يتم استغلال المجموعة القتالية لزيادة قدرة روسيا على المشاركة في عمليات قتالية فوق سوريا، وتنفيذ المزيد من الضربات الجوية على حلب."

وقال في مؤتمر صحافي "الخوف هو استغلال هذه المجموعة لزيادة الضربات الجوية ضد المدنيين في حلب."

