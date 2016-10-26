روسيا تقصف المستشفى الوحيد بسرجة في ريف إدلب

اتهمت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الطيران الروسي بقصف مستشفى الإيمان في بلدة سرجة بريف إدلب الجنوبي، وبحسب الناشطين فإن هذا المستشفى هو الوحيد في البلدة.

وتسبب القصف بدمار متوسط في بناء المستشفى وخروجه عن الخدمة، إضافة إلى إصابة 5 من الكوادر الطبية ودمار في سيارتي إسعاف.

من جهة أخرى اعتبرت الشبكة أن نظام الأسد وموسكو باتا يتبعان استراتيجية محددة لاستهداف المستشفيات السورية وقصف الأسواق والمدارس في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، ليُجبَر الأهالي على قبول تسوية، تنتهي بتهجيرهم وتشريدهم إلى الشمال السوري، أو خارج سوريا.

وفي نفس السياق أعلن المرصد السوري إن غارات جوية على بلدة حاس في محافظة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا بينهم سبعة تلاميذ.

وأشار المرصد إلى أن طائرات حربية قصفت عددا من المواقع في بلدة حاس بينها مدرسة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مما أسفر عن مقتل معلم بالإضافة إلى التلاميذ.