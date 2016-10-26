سوريا...عقوبات على نظام الاسد بسبب الهجمات الكيماوية

تسعى كل من بريطانيا وفرنسا للضغط من أجل استصدار قرار بفرض عقوبات دولية على نظام الاسد، قبيل جلسة متوقعة لمجلس الأمن الخميس لمناقشة نتائج التقرير الرابع للجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا.

وتأتي المساع الغربية عقب نتائج التقرير الرابع لتحقيق الامم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي القى باللوم على قوات الأسد في ثلاث هجمات بغاز الكلور.

وتمهد نتائج التحقيق الساحة أمام مواجهة في مجلس الأمن بين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى حول كيفية محاسبة المسؤولين عن تلك الهجمات.

