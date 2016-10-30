اشتداد معركة حلب الجديدة

اشتدت معركة حلب الجديدة وتضاربت البيانات بشأنها، ففيما قالت فصائل مقاتلة إنهم يعملون على تأمين محور 3000 وإنهم على مدخل المنطقة، أعلن الجيش الحر عن سيطرة مقاتليه فجر اليوم على مبان سكنية في حي حلب الجديدة بعد اقتحام الحي والاشتباك مع قوات النظام والميليشيات الموالية لها.

ووفق الجيش الحر فإن حرب شوارع تدور بين فصائل المعارضة وقوات النظام داخل الأحياء السكنية في حي حلب الجديدة، وسط تقدم ملحوظ لجيش الفتح في الحي.

وكان الجيش الحر سيطر على منطقة منيان الاستراتيجية في غرب مدينة حلب، مما مكن مقاتليه من الوصول إلى أطراف أكاديمية الأسد العسكرية بحلب.

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام أفادت بتمكن قوات الأسد من استعادة معظم النقاط التي خسرها في قرية منيان بريف حلب الغربي وبدء هجوم معاكس لاستعادة السيطرة على ضاحية الأسد جنوب غرب حلب.

من جهته، أوضح المرصد السوري أن اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة دارت في محيط منطقة عزيزة بالريف الجنوبي لحلب، وترافقت الاشتباكات مع قصف متبادل بين الجانبين، تمكنت فيها الفصائل من أسر عناصر من قوات النظام والميليشيات الموالية لها.