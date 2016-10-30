المعارضة اقتحمت حلب الجديدة.. وانهيار قوات الأسد

مرحلة جديدة في معركة فك الحصار عن حلب، حيث تبدأ الفصائل المقاتلة بالتقدم نحو أكاديمية الأسد العسكرية بتمهيد ناري وكمقدمة لاقتحامها من عدة محاور.

هذه المرحلة تأتي عقب تمكن مقاتلي الفصائل من التوغل في حي حلب الجديدة حرب شوارع يخوضها عناصر المعارضة وسط إنهيار قوات الأسد على عدة نقاط.

في السياق ذاته، أعلن جيش الفتح أن قواته بدأت هجوماً واسعاً على مواقع قوات النظام في مشروع 3000 شقة جنوب غرب مدينة حلب، تمهيدا للتقدم نحو الأحياء الغربية في حلب.

وسقط عشرات القتلى والجرحى من قوات النظام خلال قصف مواقعهم في مشروع 3000 شقة بحلب، وسط اشتباكات عنيفة بين الفصائل المقاتلة وقوات النظام على محاور عدّة في جنوب غرب حلب.

وفي محاولة لتدارك خسائره على عدة جبهات، استقدمت قوات النظام رتلاً عسكرياً على طريق أثريا - خناصر المنفذ الأساسي لإمداد النظام إلى حلب، فقامت الفصائل المقاتلة بمباغتة الرتل واستهدافه.

وأكدت مصادر أنّ الرتل المستهددف يتبع لمليشيات الفوج 47 الإيراني.

كما بدأت قوات النظام هجوماً جديداً على محور قرية عزيزة التي تعتبر من المناطق المحاصرة جنوب حلب في محاولة لتشتيت الثوار وإيقاف تقدمهم غربي المدنية.