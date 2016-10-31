أنقرة ترسل تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

أرسلت تركيا، الأحد تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداتها في منطقتي "قارقميش" و"أوغوز" الحدوديتين مع سوريا، في ولاية غازي عنتاب جنوب البلاد.

ووفقا لوكالة الأناضول فإن التعزيزات أرسلت من اللواء 106 مدفعية، وتضمنت سيارات مصفحة وثماني دبابات وأفراد ولوزام عسكرية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ونقل عن مصادر أمنية أن العربات المصفحة ستستخدم في العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم "داعش" في منطقة جرابلس السورية.

وكانت تركيا أطلقت فجر 24 أغسطس الماضي 2016، دعماً لقوات الجيش السوري الحر، حملة عسكرية في مدينة جرابلس، تحت اسم درع الفرات، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها. وتم تحرير المدينة ونحو 32 قرية محيطة بها.

