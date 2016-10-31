المعارضة السورية: معركة حلب طويلة ولن تحسم

تعود حلب إلى الواجهة في سوريا حيث يشهد القسم الغربي من المدينة منذ أيام معارك طاحنة مترافقة مع دوي انفجارات عنيفة.

وفي هذا السياق قال رياض نعسان آغا، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، في مقابلة مساء الأحد مع الحدث:" إن معركة حلب طويلة، ولن يتم حسمها قريباً".

فمعركة حلب المتواصلة والتي تخوضها فصائل المعارضة السورية لفك الحصار عن المدينة ورداً على هجمة النظام السوري على حرب الشرقية، تشهد تقدماً للمعارضة في عدة أحياء تابعة للنظام أهمها منطقة الـ 3 آلاف شقة وحلب الجديدة، في حين تكبدت قوات النظام خسائر فادحة حيث قتل 55 عنصراً من عناصرها.

أما استماتة النظام في الدفاع عن تلك المناطق واصرار المعارضة على انتزاعها منه، فيعود لكونها تشكل خطوط الدفاع الأولى للنظام لاسيما وقوع أكاديمية الأسد فيها وهي ثاني أكبر نقطة عسكرية في حلب

ورغم ذلك فإن نجاح المعارضة في السيطرة على الأكاديمية العسكرية سيسهل عليها مواصلة تقدمها نحو حي الحمدانية الذي يمثل أهم قاعدة لقوات الأسد في حلب وأكثرها تسليحاً، فحي الحمدانية يضم غرفة عمليات ميليشيا حزب الله وميليشيا النجباء العراقية، ومنها تنطلق هجمات النظام المدفعية على مناطق المعارضة شرق حلب.

كما أن الحي هو آخر معاقل النظام فباستعادته تكون المعارضة قد تمكنت من الوصول إلى منطقة صلاح الدين وبالتالي ستنجح في كسر الحصار عن حلب.

