سكان حلب يعانون من شح المياه

تعاني حلب المنهكة من الحرب الأمرين، فشرب كوب ماء من الصنبور بات من الأمور المستحيلة، ولهذا اضطر سكانها لإيجاد سبل أخرى للحصول على مياه صالحة.

إحدى وسائل الحصول على المياه، ملء خزاناتهم يدويا من المحطات المحلية، نتيجة للانقطاع المتكرر للمياه، والتي تعد خطوة غير سهلة وشاقة للسكان لعدم توفر المحروقات لتشغيل المضخات.

محطة سليمان الحلبي من بين عشرات المحطات التي استهدفت خلال المعارك وتضررت أنابيب النقل فيها بشكل كبير.

عقدة تلو الأخرى تقف أمام سكان حلب، الذين يجمعون أكبر عدد ممكن من الأدوات التي يمكن استخدامها لملء المياه، صغار وكبار يصطفون للحصول على ما يسد حاجتهم من الماء.

نهر القويق، مصدر بديل لجأ إليه السكان، ولكن المياه المستخرجة منه غير صالحة للشرب، وتمر عبر عدة مراحل لتنقيتها باستخدام معدات قدمتها اليونيسيف.

الإدارة العامة للخدمات في أحياء حلب المحاصرة، أشارت إلى انقطاع المياه عن 11 حيا منذ 43 يوما، حمل يعانيه قرابة 300 ألف شخص من المتضررين من حرب المياه في حلب.