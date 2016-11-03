سوريا.. الجيش الحر يرفض الخروج من حلب

نقلت وكالة رويترز عن المعارضة السورية رفضها طلبا روسيا بالخروج من حلب. هذا فيما تستمر المعارك بين النظام والمعارضة في مناطق شمال شرقي المدينة.

حسمت المعارضة السورية المسلحة في حلب قرارها، بشكل واضح لا لبس فيه، بأن لا تخرج من المدينة، رافضة بهذا طلبا روسيا بالانسحاب من المدينة بحلول مساء الجمعة، دعمته موسكو بإعلان هدنة لـ 10 ساعات فقط يومها.

رفض المعارضة نقلته وكالة رويترز على لسان زكريا ملاحفجي رئيس المكتب السياسي لجماعة فاستقم المعارضة، والذي شدد فيه على أن المعارضة المسلحة لن تسلم حلب للروس وأنها ماضية في معركة فك الحصار عن حلب.

وتستمر معركة حلب رغم الضغط الروسي واتهامات النظام، اتهامات لم تصمت المعارضة السورية أمامها، إذ نفت ما أورده النظام من أن المعارضة ضربت أحياء في حلب الغربية بالغازات السامة.

أما ميدانيا ففي شمال شرقي المدينة اشتباكات بين النظام والمعارضة، وتحديدا في محاور الـ 1070 شقة والراشدين وضاحية الأسد، في حين نفذت الطائرات الحربية غارات استهدفت مناطق في الطريق الرئيسي وبالقرب من فرن بلدة الأتارب الواقعة في ريف حلب الغربي.