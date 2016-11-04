حلب.. هدنة روسيا تدخل حيز التنفيذ والفصائل "غير معنية"

دخلت الهدنة الروسية المؤلفة من 10 ساعات اليوم الجمعة حيز التنفيذ في حلب، في حين كانت فصائل المعارضة المقاتلة أكدت أنها غير معنية بها لا سيما أن الهدف منها تهجير من تبقى من أهالي حلب ومقاتليها.

وأعلن العميد الركن أحمد بري رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر أن المعارضة غير معنية بالتهديد الروسي. وشدد مساء الخميس على مواصلة فصائل المعارضة هجومها على حلب الجديدة، مؤكدا السيطرة على أجزاء واسعة منها ومقتل العشرات من ضباط وجنود نظام الأسد وميليشياته.

وكانت فصائل المعارضة أعلنت الخميس بدء المرحلة الثانية من العمليات، متمثلة باقتحام حي حلب الجديدة غربي المدينة، حيث أفاد ناشطون الخميس بأن الخطوط الدفاعية الأولى لقوات لنظام تتهاوى أمام تقدم مقاتلي المعارضة، الذين يهدفون لتطويق أكبرالنقاط العسكرية وهي الأكاديمية العسكرية، تمهيداً لكسر الحصار عن الأحياء الشرقية.

تهديد روسي

في المقابل، هدّد برلماني روسي الخميس ببدء عملية عسكرية ضد مقاتلي المعارضة السورية بعد انتهاء هدنة الساعات العشر التى أعلنت عنها روسيا في حلب، ما لم يغادروا المدينة مع نهاية الهدنة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين الأربعاء.

ودعت روسيا فصائل المعارضة لإستغلال هدنة ا الجمعة التي ستمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً للخروج من مناطق حلب الشرقية المحاصرة، الأمر الذي قوبل برفض الفصائل في المدنية.

