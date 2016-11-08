مقتل 40 من ميليشيا حزب الله في حلب

في غير مناسبة، اعترف وسوَّق وتفاخر حسن نصر الله، بقتال ميليشيات لبنانية تابعة لحزبه في مناطق متفرقة في سوريا، دعماً لنظام الأسد وميليشياته، لكن حزب الله لا يعلن صراحة عن قتلاه بشكل مباشر، بل يكتفي بتشييع عناصره القتلى في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنهم قتلوا أثناء أداء واجب جهادي.. آخرهم أربعين عنصرا سقطوا أثناء المعارك في حلب، ونعاهم الحزب، وشيعهم في قراهم.

ورغم عدم الكشف عن الخسائر البشرية الحقيقية لميليشيا الحزب، إلا إن التقديرات تشير إلى أن عدد القتلى من عناصره زاد على ألف وخمسمئة قتيل، بينما تقول مصادر سورية معارضة إن العدد أكبر من ذلك بكثير، يؤكد ذلك ما قاله اللواء يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية بإنَّ آلافاً من أفراد حزب الله اللبناني سقطوا في سوريا.

هذا التورط، بالزج بشباب لبنان في أتون الحرب بسوريا، أثار بالتأكيد ردود أفعال غاضبة في لبنان قاطبة، بل وداخل الطائفة الشيعية نفسها.

وغير بعيد عن حزب الله، وسائل إعلام إيرانية نعت مؤخراً القيادي في الحرس الثوري الإيراني هادي زاهد، الذي سقط في حلب. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن القتيل زاهد بأنه أبرز الضباط المشرفين على معارك في مدينة حلب.

صحيفة كيهان الإيرانية أكدت مقتل وأسر نحو ألفين وسبعمئة مقاتل من ميليشيات فيلق القدس، ومليشيات فاطميون، وزينبيون، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وذلك في حصيلة أربع سنوات من قتال هذه الميليشيات الغريبة عن سوريا دفاعا عن نظام بشار الأسد.