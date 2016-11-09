إسرائيل تقصف موقعا تابعاً للنظام السوري

قصفت جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعاً لقوات النظام السوري الأربعاء بعد ساعات من سقوط صاروخ أطلق من سوريا على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بحسب ما أعلن الجيش في بيان.

ويعتقد أن الصاروخ سقط بالخطأ في خضم القتال بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة. وأكد الجيش الإسرائيلي أن "الصاروخ لم يتسبب بوقوع إصابات "

يذكر أنه سبق لإسرائيل أن شنت هجمات ضد أهداف عسكرية لقوات النظام السوري عند سقوط أي قذيفة على القسم المحتل من هضبة الجولان الذي تسيطر عليه.

ومنذ حرب يونيو 1967، تحتل إسرائيل حوالي 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية . وقد أعلنت ضمها في 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي أو العربي بذلك. ولا تزال حوالى 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

