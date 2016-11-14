طهران.. دي ميستورا يبحث سبل إدخال مساعدات لحلب

في إطار مباحثاته حول أزمة سوريا، التقى المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا بمسؤولين إيرانيين وبحث معهم سبل التوصل لحل للأزمة السورية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للمدنيين السوريين إلى جانب الوضع في حلب وفق بيان صادر عن مكتبه.

وذكّر ديميستورا ببنود مبادرته التي تضمنت وقفا لإطلاق النار وإنهاءَ القصف الجوي وخروجَ مقاتلي النصرة والحفاظ على الإدارة المحلية في شرق حلب لفترة مؤقتة.

وتابع البيان أن دي مستورا طلب الدعم من الجهات المعنية في المجتمع الدولي لإقناع أطراف النزاع بالعودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف لمناقشة العمليّة السياسية.