لافروف وكيري يواصلان التشاور بشأن سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي جون كيري، بحثا الوضع في سوريا في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، واتفقا على مواصلة المشاورات التي يجريها الخبراء لمحاولة حل الأزمة.

وأضافت أن لافروف أبلغ كيري أن واشنطن لم تلتزم بتعهدها تشجيع المعارضة السورية "المعتدلة" على فصل نفسها عن الجماعات "الإرهابية" في حلب.

وعبر لافروف عن "غضبه" من القرار الأميركي بعدم إصدار تأشيرة دخول لكيرسان اليومجينوف، رئيس الاتحاد العالمي للشطرنج الذي ستفوته بطولة العالم للشطرنج في نيويورك نتيجة لذلك.