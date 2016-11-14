ميليشيا حزب الله تستعرض سلاحها بالقصير السورية

أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام لبنانية ومقربة من ميليشيا حزب الله قيامه بتنظيم عرض عسكري ضخم في منطقة القصير الواقعة في الجنوب الغربي من محافظة حمص.

العرض الذي نفذته ألوية أنشئت حديثاً وتتبع لفوج المدرعات وقوات التدخل والتي تشارك كلها في القتال في سوريا دعما للنظام، وتعد رأس حربة ميليشيات حزب الله.

وشارك في الاستعراض العسكري آليات عسكرية ثقيلة ومدرعات ومدافع ميدانية وأخرى رشاشة مع سيارات تحمل قواذف ثقيلة ومضادات دروع.

يذكر أن ميليشيات حزب الله كانت قد سيطرت في ربيع عام 2013 على منطقة القصير وقراها حيث قتلت المئات من أهلها وأزالت العديد من القرى ودمرت أغلب مدينة القصير وشردت أهلها.