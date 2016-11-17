أردوغان: المعارضة السورية على بعد كيلومترين من الباب

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأربعاء إن مقاتلي المعارضة السورية المدعومين من أنقرة أصبحوا على مسافة كيلومترين فقط من مدينة الباب بريف حلب (شمال غرب سوريا)، وإنه من المتوقع أن ينتزعوا السيطرة عليها من داعش سريعاً.

في الوقت نفسه، قالت وحدات حماية الشعب الكردية إنها ستسحب قواتها من مدينة منبج السورية باتجاه شرقي نهر الفرات من أجل المشاركة في حملة تحرير مدينة الرقة ما قد يثير غضب أنقرة.

من جهته، أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أنه لا يدعم العمليات الحالية التي تشنها القوات التركية مع فصائل سورية معارضة حليفة لها على مدينة الباب في شمال سوريا، والتي تهدف إلى طرد التنظيم منها.

ولفت المتحدث العسكري باسم التحالف جون دوريان إلى أن واشنطن سحبت عناصر قواتها الخاصة التي كانت نشرتها من أجل تقديم الدعم للقوات التركية وحلفائها في حربهم ضد تنظيم داعش في شمال سوريا، مما أثار توترات شديدة بين تركيا وشركائها حول طريقة طرد تنظيم داعش من المناطق التي لا يزال يسيطر عليها في شمال سوريا .

