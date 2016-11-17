النظام يكثف غاراته على حلب تمهيداً لعملية برية وشيكة

قتل أكثر من 84 شخصاً في الغارات و القصف المكثف الذي شنه النظام السوري بدعم من الطيران الروسي على الأحياء المحاصرة في شرق حلب و بلدات ريفها.خلال الـ 24 ساعة المنصرمة(الأربعاء).

فيما ذكرت مصادر من المدينة أن النظام السوري استخدم الصواريخ المظلية شديدة الانفجار ما أنتج دماراً واسعاً في الممتلكات، لا سيما في أحياء الفردوس والقاطرجي والأنصاري.

في هذه الأثناء، أفاد مسؤولون روس الأربعاء أن قوات النظام والميليشيات الداعمة لها، باتت على جهوزية تامة لخوض المعركة البرية ضد حلب الشرقية. بالتوازي مع ذلك قال التلفزيون الرسمي السوري إن النظام يحشد قواته على تخوم أحياء حلب الشرقية.

