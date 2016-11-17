فرنسا: النظام السوري وروسيا يغذيان الإرهاب

اتهم مندوب فرنسا الدائم لدي الأمم المتحدة السفير فرانسوا ديلاتر "نظام الأسد وحلفاءه بانتهاك أبسط قواعد القانون الدولي والإنساني في حلب، وتذكية الإرهاب في سوريا". وتعهد بمواصلة بلاده الضغط السياسي علي النظام السوري وحلفائه حتى يتوقف القصف العشوائي على المدنيين.

وعقب انتهاء اجتماع لمجلس الأمن الدولي، فجر الخميس، قال السفير الفرنسي للصحفيين، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك "إن قصف حلب وسكانها ليس حرباً ضد الإرهاب، كما يدعي نظام دمشق، فهو وحلفاؤه يقومون بتغذية الإرهاب في الواقع، ويؤججون التطرف ومن ثم الإرهاب، وفرنسا تعرف ما تتحدث عنه هنا".

وأضاف قائلاً: "لقد دفعنا ثمناً باهظاً جداً قبل عام في باريس، ولذلك فالأمر يمثل أولوية أمنية ووطنية بالنسبة لنا".

وحذر من أن "الوضع في حلب وفي سوريا يزداد سوءا كل يوم". وأوضح " أن استئناف الغارات ضد المرافق الطبية والمدنيين من قبل النظام السوري وحلفائه أمر لا يطاق، إنهم يرتكبون جرائم حرب. ونحن ندين بشدة كل هذا. لقد تم استهداف ثلاثة مستشفيات منذ يوم الاثنين في شمال سوريا. "

