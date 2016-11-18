أوباما: لا نتوقع تغييرا بموقف موسكو تجاه سوريا

استبعد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما أن تغير روسيا من سياساتها تجاه الأزمة السورية، مؤكدا أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون محاولة إحداث تغيير لإنهاء الصراع الدموي في سوريا.

وقال أوباما "بعد كل القدرات العسكرية التي سخرتها موسكو لدعم أفعال نظام الأسد الوحشية لسحق المعارضة، والقصف العشوائي الذي نراه ليس فقط في حلب، وإنما أيضا في أجزاء كثيرة من البلاد على مدى السنوات الماضية".

وأضاف "سيكون من السذاجة توقع تغير شامل في الموقف الروسي أو الإيراني أو سياسة نظام بشار الأسد في هذه اللحظة".

وتابع "في نهاية المطاف على روسيا الضغط على الأسد والاعتراف بأن السلام الدائم في سوريا يحتاج موافقة الشعب التي لا يمكن كسبها عبر قتل الناس".