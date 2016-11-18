الأمم المتحدة: قصف المشافي في سوريا جرائم حرب

أكد فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الخميس أن مهاجمة المرافق والمستشفيات الطبية في حلب وإدلب شمالي سوريا خلال الأيام الماضية "قد يرقى إلى جريمة حرب".

ودعا حق في مؤتمر صحفي في نيويورك جميع الأطراف المعنية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا وليس في حلب فقط، معبراً عن قلق الأمم المتحدة من تكثيف القصف الجوي شرقي حلب وفي ريفها الغربي وإدلب، خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي أودى بحياة العشرات ودمر البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس، ومن بينها مرفقين طبيين بحسب قوله.

على صعيد آخر، أقر مجلس الأمن ليل الخميس بالإجماع تمديد فترة عمل لجنة التحقق من وقوع هجمات كيمياوية في سوريا لمدة سنة تنتهي في نوفمبر المقبل 2017.

