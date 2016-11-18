حجاب: موسكو تستغل فراغ السلطة بواشنطن لضرب السوريين

ردود أفعال متباينة للمجازر المرتكبة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، فعقب لقاءه مع وزيرة الخارجية الأسترالية، دعا المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب إلى حراك سياسي دولي مكثف لوقف المجازر التي تشهدها مدينةُ حلب.

وأشار حجاب إلى أن روسيا تسعى للحسم مستغلة الفراغَ السياسي خلال عملية انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة الأميركية.

ونوه حجاب إلى أن النظام السوري رفض كل الطروحات التي قدمت في بداية الثورة لتحقيق الانتقال السياسي وتجنب إراقة الدماء، مشدداً على ضرورة إلزام النظام وروسيا بوقف العمليات العدائية بشكل فوري.

وأكد حجاب على عدم القبول بأي دور للأسد في مستقبل سوريا واصفا إياه بأنه منفصل عن الواقع وبأن همه الأكبر البقاء على كرسي الحكم.