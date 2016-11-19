المعارضة: نظام الأسد استخدم الكلور 191 مرة

اتهم العميد أسعد عوض الزعبي رئيس الوفد المفاوض للمعارضة السورية نظام بشار الأسد باستخدام غاز الكلور 191 مرة في مختلف المناطق، معتبرا أن الأمم المتحدة مقصرة في محاسبته، وفقا لقناة الحدث، السبت.

ويأتي هذا فيما أكد أحمد أوزومجو المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أن الوكالة تحقق في أكثر من 20 اتهاما باستخدام أسلحة كيمياوية في سوريا منذ أغسطس الماضي.

وأشار أوزومجو إلى أن تنظيم داعش قد يكون صنع مادة غاز الخردل بنفسه في سوريا والعراق، مؤكدا في الوقت ذاته أن العمل جار لجمع معلومات عن اتهامات استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا في محاولة لتحديد ما إذا كانت ذات صدقية.