شاهد.. الحريري يرفض مصافحة سفير الأسد

انسحب رئيس الحكومة اللبناني المكلف، سعد الحريري، من مراسم عيد الاستقلال لبعض الوقت، لدى وصول سفير النظام السوري علي عبدالكريم علي للتهنئة.

وبعد مرور سفير النظام السوري عاد الحريري ليأخذ مكانه في صف الذين يتقبلون التهنئة.

ويأتي موقف الحريري كإشارة واضحة من الحريري لعدم مصافحته أو الالتقاء به وفق المشاهد.

واحتفل لبنان بعيد استقلاله 73، في عرض عسكري في جادة شفيق الوزان في بيروت، في حضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بعد غياب دام 3 سنوات بفعل الشغور في رئاسة الجمهورية وتلاه تقبل التهاني في القصر الجمهوري.

وشارك محرك البحث غوغل لبنان عيد استقلاله، عبر إظهار صورة للأرزة اللبنانية على صفحته الرئيسية.