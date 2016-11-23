حلب "تئن" تحت الدمار.. واتهامات بين روسيا والمعارضة

في الوقت الذي تئن فيه حلب الشرقية تحت الدمار والقصف المتواصل والحصار الخانق، تشهد الساحة السياسية تبادل اتهامات بين روسيا والمعارضة السورية حول تعطيل وعرقلة محادثات السلام.

وجديد الخلاف هذه المرة، اتهام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا بتقويض محادثات السلام السورية.

موقف لافروف الجديد، اعتبرته المعارضة تهرباً من دورها الرئيسي في تعطيل المفاوضات، داعية الى وقف شامل لاطلاف النار في حلب.

وفي مقابلة مع الحدث مساء الثلاثاء، طالب رياض نعسان آغا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية بوقف شامل لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات، واتهم آغا روسيا بعرقلة المسار السياسي.

