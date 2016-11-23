منظمة إنسانية: موت الأطفال في حلب "فضيحة أخلاقية"

إعتبرت منظمة "سايف ذا تشيلدرن" " غير الحكومية في بيان الأربعاء، أن استمرار معاناة الأطفال وموتهم في مدينة حلب السورية هو "فضيحة من الناحية الأخلاقية". وقالت سونيا خوش مديرة "سايف ذا تشيلدرن" في سوريا، إن "الأطفال وعمال الإغاثة يتعرضون للقصف خلال وجودهم في المدرسة أو خلال سعيهم لتلقي علاج في المستشفيات التي تستهدفها هجمات أيضا".

واعتبرت أن استمرار ارتفاع حصيلة الأطفال الذين يموتون في حلب هو "فضيحة من الناحية الأخلاقية، وهذا لا يمكن إلا أن يتعاظم نظرا إلى محدودية الإجراءات المتخذة لوقف القصف".

يذكر أن المرافق الطبية النادرة التي كانت لا تزال توفر الرعاية في مناطق شرق حلب، تضررت في الأيام الماضية جراء ضربات شنتها قوات النظام السوري.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، لم يعد هناك أي مستشفى في الخدمة حالياً في شرق حلب الذي تحاصره قوات النظام منذ يوليو، ويعيش فيه نحو 250 ألف شخص.

ودعت المنظمة إلى وقف لإطلاق النار بإشراف المجتمع الدولي للسماح بمرور المساعدة الإنسانية إلى شرق حلب وإجلاء المصابين والمرضى.

وتابعت المنظمة أن "أطراف النزاع يجب أن يتفقوا على وقف فوري لإطلاق النار ونقل المدنيين الجرحى ودخول المساعدات" الطبية.

