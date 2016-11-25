بوتين وأردوغان يناقشان هاتفياً حل الأزمة السورية

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقشا في اتصال هاتفي سبل حل الأزمة السورية.

وأضاف الكرملين في بيان أن المناقشة كانت بناءة، وأن الزعيمين اتفقا على مواصلة الحوار النشط من خلال وزارتي الخارجية والدفاع في البلدين، وكذلك من خلال الأجهزة الأمنية، وذلك لتنسيق الجهود في مجال مكافحة الإرهاب الدولي.

وقال الجيش التركي إن ثلاثة من جنوده قتلوا وأصيب عشرة آخرون قرب مدينة الباب السورية في ضربة جوية، يعتقد أن النظام السوري هو من نفذها.

وروسيا من أكبر الداعمين للرئيس السوري بشار الأسد.

وأبلغ أردوغان الرئيس الروسي أن تركيا تحترم وحدة الأراضي السورية، وأن التوغل الذي بدأته تركيا في أغسطس لطرد تنظيم "داعش" من الحدود دليل على عزم أنقرة على محاربة الجماعات الإرهابية.

وقالت المصادر إن الزعيمين وافقا على تعزيز الجهود لحل الأزمة الإنسانية في حلب.