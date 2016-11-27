النظام يعلن استعادة السيطرة على حي مساكن هنانو بحلب

قالت وسائل إعلام النظام السوري إن قواته استعادت السيطرة على حي مساكن هنانو بالكامل وكان حي مساكن هنانو قد شهد عمليات كر وفر منذ صباح السبت بين النظام وفصائل المعارضة.

وحي مساكن هنانو الذي كان أول حي تمكنت فصائل المعارضة من السيطرة عليه في العام 2012 أصبح اليوم في قبضة النظام الذي تمكن من السيطرة عليه بعد عمليات كر وفر واشتباكات شرسة مع فصائل المعارضة وهو ما أعلنته وسائل إعلام النظام فيما لم يصدر أي تأكيد اونفي من جانب المعارضة.

قوات النظام وبدعم من الضربات الجوية والصاروخية المكثفة، تمكنت من استعادة أجزاء عدة منه، قبل أن تعود فصائل المعارضة بعدها وتستعيد السيطرة عليها من جديد، إلا أن الغارات الجوية المتتالية والتي أوقعت ضحايا من المدنيين دعمت استعادة النظام للحي في النهاية وانتزاع السيطرة عليه بالكامل على حساب المعارضة بحسب ما أعلن إعلام النظام السوري.

وبينما تتواصل المعارك العنيفة بين الطرفين، قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، تواصل قوات النظام قصفها على مناطق أخرى في القسم الشرقي من مدينة حلب، حيث استهدفت قوات النظام بعدة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض - أرض مناطق في أرض الحمرا بالتزامن مع قصف على مناطق في حي باب النيرب.

وعلى أطراف حي الميدان بالقسم الغربي من مدينة حلب سقطت قذيفتان على الأقل على مناطق قرب مدرسة ما أسفر عن سقوط جرحى، وقتلى.

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف للطائرات الحربية على أماكن في منطقة ريف المهندسين ومناطق في بلدة أورم الكبرى وأوتستراد دمشق - حلب، بالريف الغربي لحلب، وسط قصف جوي على مناطق في بلدة المنصورة ما خلف عدد من الجرحى والقتلى.